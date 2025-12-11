Avvicinandosi il Natale, la Cattedrale offre come di consueto alla cittadinanza un momento concertistico per sottolineare il clima di attesa e di preparazione alla gioia del Natale; domenica 14 dicembre in Duomo alle ore 16 il gruppo degli Ottoni del Teatro alla Scala si esibirà insieme all’organista titolare della Cattedrale in un programma che unisce musiche popolari a qualche nuova proposta nell’ambito del tema natalizio. Ad arricchire l’insieme musicale vi sarà una conferenza tenuta da don Gianluca Gajardi, incaricato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici, riguardante gli affreschi di Boccaccio Boccaccino in Duomo in relazione alla mostra in corso presso il Museo Diocesano visti sotto l’aspetto artistico e spirituale.

Il programma prevede alcune Suites di celebri melodie natalizie antiche e moderne insieme a una musica composta da Fausto Caporali per descrivere l’episodio dei Re Magi; musiche tutte accessibili al grande pubblico, in cui gareggeranno i suoni brillanti degli ottoni insieme alle note maestose del Grande organo Mascioni, per un insieme di arte, cultura e festa.

