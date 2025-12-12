Buonfiglio: “Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026”

(Adnkronos) –

Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Parola del presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “La prima medaglia l’abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e la sua determinazione” ha detto il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in conferenza stampa in sala Giunta, a Roma. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sarà portabandiera insieme a Mosaner, Fontana e Pellegrino: “Questa prima medaglia è dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti”.