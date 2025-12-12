Ultime News

12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
Nazionali

Farmaceutica, Gesualdo (Fism): “Ddl Testo unico grande occasione, adesso o mai più”

(Adnkronos) – Ricerca, innovazione e collaborazione tra i vari protagonisti del sistema salute che giocano un ruolo nel percorso parlamentare del Ddl sul Testo unico della farmaceutica che sta iniziando.  

“Adesso o mai più”. Il provvedimento è una grande occasione per “un accesso al farmaco più rapido, rafforzare le reti territoriali con le farmacie di continuità, e poi c’è il discorso della digitalizzazione: l’innovazione va di pari passo con la sostenibilità, ma serve l’Hta – Health Technology Assessment”. Così Loreto Gesualdo, presidente della Federazione società medico-scientifiche (Fism), nel suo intervento all’evento ‘La riforma della legislazione farmaceutica’ a Roma. 

“Sia chiaro – ha aggiunto – il paziente italiano non può essere di serie B rispetto ad uno tedesco o francese. Perché ci confrontiamo con colossi come la Cina e Trump ha dato la sveglia all’Europa. La Fism c’è e porterà il suo contributo alla riforma”.  

