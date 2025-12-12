Harry e la causa al Daily Mail per violazione della privacy, ecco quanto gli costerebbe perdere

(Adnkronos) –

Il principe Harry rischia di dover pagare cifre da capogiro se la sua causa da 45 milioni di euro contro il Daily Mail dovesse finire male. Il duca di Sussex è stato avvertito dai giudici delle costose “conseguenze”, in particolare in termini di spese legali, della causa per violazione della privacy. Il secondogenito di re Carlo è una delle sette personalità di spicco che hanno fatto causa per ben 38,8 milioni di sterline agli editori del Mail e del Mail on Sunday per presunta raccolta illegale di informazioni risalente a decenni fa, cosa che il gruppo proprietario delle testate in questione, l’Associated Newspaper Limited (Anl), nega.

Harry chiede un risarcimento per le accuse secondo cui i giornali dell’Anl avrebbero utilizzato metodi illegali, come intercettazioni telefoniche, per raccogliere informazioni su di lui. L’Anl ha respinto tutte le affermazioni relative al caso, definendole “raccapriccianti” e “semplicemente assurde”. Tuttavia, mentre il caso si prepara ad andare a processo nel nuovo anno, due giudici hanno rilasciato una dichiarazione, avvertendo i ricorrenti di avere la “comprensione più chiara possibile” sulle sanzioni a cui potrebbero andare incontro se perdessero la causa.

“È particolarmente importante che la questione venga affrontata in questo momento, poiché sono già stati sostenuti costi sostanziali e le parti dovranno presto sostenere costi ancora più consistenti in preparazione del processo del prossimo anno”, hanno affermato il giudice David Cook e il giudice Nicklin.

Si prevede che la causa, in corso dal 2022, si concluderà a gennaio, e il principe e gli altri ricorrenti sono stati avvertiti dei costi ingenti che saranno tenuti a pagare in caso di sconfitta. Harry, insieme a Elton John, alle attrici Sadie Frost e Elizabeth Hurley, e ad altri, sono assicurati collettivamente per 14,1 milioni di sterline (poco più di 16 milioni di euro), ma alcuni di loro hanno anche ottenuto polizze individuali per un valore di 2,35 milioni di sterline (circa 2 milioni e 700mila euro).

Tuttavia, i giudici temono che le assicurazioni potrebbe non essere sufficienti, se alcuni ricorrenti dovessero perdere o ritirarsi dalla causa: se il duca di Sussex e gli altri ricorrenti non avranno la meglio, potrebbero doversi assumere un rischio finanziario sostanziale.

I magistrati hanno spiegato: “È fondamentale che le parti, e in particolare i singoli ricorrenti, abbiano la più chiara comprensione possibile delle conseguenze del modo in cui viene condotto questo contenzioso… Sono già stati sostenuti costi ingenti e le parti dovranno presto sostenere costi ancora più sostanziali in preparazione del processo del prossimo anno”.