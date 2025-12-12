L’agricoltura si sta confrontando con diverse sfide, dal cambiamento climatico alla competizione internazionale, dalla sfida della sostenibilità alle nuove tecnologie, fino all’intelligenza artificiale. Se ne è parlato venerdì mattina in Università Cattolica a Cremona, nel Campus di Santa Monica, in Aula Magna. Smea, l’alta scuola di management ed economia agroalimentare, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Dalle agroforniture all’innovazione per l’agricoltura di domani”. L’innovazione, oggi più di ieri, si dimostra essere lo strumento decisivo per affrontare con successo i cambiamenti e gran parte dell’innovazione arriva proprio dal settore agricolo, a partire dalle industrie che producono gli input per i settori. “Tutto questo per far fare all’agroalimentare italiano nel suo insieme dei passi in avanti.

A maggior ragione oggi, dopo il riconoscimento da pochi giorni della cucina italiana come un valore riconosciuto per l’umanità, un bene intangibile di grande valore, noi abbiamo il compito, come formazione dell’agroalimentare, di rafforzare gli elementi identitari in modo da continuare nel tempo, quindi da dare pieno adeguamento alla sostenibilità” dice il professor Gabriele Canali, docente della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, docente Smea e direttore dell’Executive program in Tecnici commerciali e marketing per le agro-forniture di cui venerdì mattina sono stati consegnati gli attestati.

