Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Nazionali

Lindsey Vonn trionfa nella discesa di St Moritz, Goggia quarta

(Adnkronos) –
Lindsey Vonn continua a vincere. La sciatrice americana ha trionfato, a 41 anni, nella discesa libera di St Moritz, facendo segnare il miglior tempo in 1’29″63 con un secondo di vantaggio sull’austriaca Magdalena Egger, seconda. Chiude il podio al terzo posto l’austriaca Mirjam Puchner, mentre Sofia Goggia si piazza al quarto posto con il tempo di 1’31, frutto di una partenza lenta. 

Tra le altre azzurre: ottavo posto per Laura Pirovano, a pari merito con la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, undicesimo per Nicol Delago. Roberta Melesi si piazza 20esima, Nadia Delago 23esima, seguita da Elena Curtoni. 

 

