Giornata di sciopero generale, questo venerdì 12 dicembre, che vede mobilitate tante categorie di lavoratori. Tra le proteste organizzate in provincia ci sono i presidi della Cgil davanti ai magazzini di logistica della multinazionale Ups Health Care di Soresina e Spino d’Adda, che impiegano circa 500 persone.

Da mesi è in corso una trattativa tra Filt Cigl e DidacoLogistica srl, l’azienda che gestisce in appalto il magazzino, per l’applicazione del contratto di logistica anzichè multiservizi, anche con incontri in Prefettura.

“La mobilitazione – si legge nella comunazione inviata dal sindacato alle parti il 2 dicembre – si rende necessaria anche a seguito del mancato raggiungimento di un accordo nella trattativa relativa alla richiesta di applicazione del CCNL Trasporto, Merci e Logistica a tutto il personale Didaco Logistica impiegato nei suddetti magazzini, dopo aver esperito senza esito le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla normativa vigente e dal CCNL applicato”.

Una prima fase che aveva fatto prefigurare un accordo, con la disponibiità dell’azienda ad applicare gradualmente il passaggio contrattuale, ha poi visto un rallentamento e l’incontro tra le parti dell’11 novembre si era chiuso con la richiesta del sindacato dell’applicazione integrale del contratto di logistica dal 1 gennaio nei due siti cremonesi, in analogia con quanto avvenuto nel magazzino dello stesso comittente a Somaglia, dove c’è stato un avvicendamento nell’appalto.

Ups Health Care è leader nello stoccaggio, confezionamento e distribuzione di farmaci in farmacie e ospedali, e l’accusa del sindacato è quella di dumping contrattuale che penalizza oltre a lavoratori, le aziende di minori dimensioni.

Il doppio presidio a Soresina e Spino d’Adda durerà fino alle 17 di oggi. GB

