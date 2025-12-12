Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Nazionali

Mic, al via al bando per 1800 assistenti a tempo indeterminato

(Adnkronos) – Il Ministero della cultura (Mic) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area assistenti. 

Nel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice 01), nell’ambito della “Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio”, e 300 unità di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione (Codice 02), nell’ambito della famiglia professionale “Tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale”. 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente per via telematica, previa registrazione sul Portale unico del reclutamento “inPA”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 23:59 del 10 gennaio 2026. Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...