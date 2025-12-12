Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Nazionali

Mirabilandia premiata ai tiqets remarkable venue awards 2025

(Adnkronos) – Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, ha conquistato ieri sera a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il premio ‘Best Family Experience’ per l’Italia ai Tiqets Remarkable Venue Awards 2025, assegnato annualmente da Tiqets in base alle recensioni e al gradimento dei visitatori. I Remarkable Venue Awards premiano le migliori attrazioni e le più incredibili esperienze presenti sulla piattaforma Tiqets. I nominati vengono selezionati sulla base di 2,5 milioni di recensioni relative a venue e attività disponibili, provenienti da sei delle destinazioni di viaggio più popolari al mondo: Spagna, Italia, Francia, Benelux, Portogallo e Regno Unito & Irlanda. Per ciascuna regione, i candidati competono in sei categorie di premio, che valorizzano qualità dell’esperienza, innovazione, offerta culturale e apprezzamento da parte del pubblico. Nella categoria italiana ‘Best Family Experience’, insieme a Mirabilandia erano in gara anche MagicLand, Leolandia e Cavallino Matto, testimoniando l’alto livello dell’offerta dei parchi divertimento in Italia. 

Questo nuovo riconoscimento consolida il ruolo di Mirabilandia come destinazione di riferimento per le famiglie e come protagonista nel panorama dell’amusement italiano. Conferma inoltre l’impegno costante del Parco nel rinnovare e arricchire la propria offerta, con nuove aree tematiche e spettacoli originali, riuscendo sempre a mantenere alti standard di soddisfazione tra i visitatori. 

