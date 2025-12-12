Anche quest’anno appuntamento con Natale al Civico, l’evento promosso dal Consorzio Solco Cremona e dalle cooperative con sede in via Bonomelli in occasione delle festività natalizie. Domenica 14 dicembre la rete sociale del Consorzio animerà il Civico 81 a partire dalle ore 16 con stand di shopping solidale, laboratori creativi, food & drink e musica.

Per quanto riguarda le bancarelle solidali, saranno presenti le cooperative Antares con le sue creazioni in carta, Cosper con i prodotti sartoriali di Creazioni Migranti, Borea e Varietà con bijoux e oggettistica de Le Follie, Nazareth con i prodotti bio dell’Azienda agricola sociale Rigenera e Gamma con le proposte della sartoria Un Filo Pazzesco. Dalle 16.30 inizieranno i laboratori dedicati a bambini e famiglie, con la realizzazione di addobbi di Natale guidata da Un Filo Pazzesco e l’attività “La magia del Natale anche nel piatto” proposta dall’ASST di Cremona. Per una pausa gustosa, il food truck Bistrottino, il bar BonBistrot e Rigenera offriranno merende e aperitivi per tutti i gusti. Dalle 18 spazio alla musica con la cover band FuoriTempo.

Un’occasione di incontro e partecipazione per tutta la comunità, nella valorizzazione del lavoro delle realtà sociali del territorio e nel desiderio di condividere lo spirito solidale delle prossime festività

