12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
Riccardo Chailly torna sabato sul podio della Scala dopo il malore

(Adnkronos) – Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Lady Macbeth, dopo il malore di mercoledì scorso. A darne notizia è la stessa Scala di Milano Una promessa mantenuta, visto che ieri sui social aveva scritto che “sarebbe tornato molto presto”, dopo il ricovero al Centro cardiologico Monzino.  

 

Il maestro Chailly è stato colto da un malore mercoledì sera, mentre dirigeva la seconda recita di ‘Una lady Macbeth del distretto di Mcensk’ al Teatro alla Scala. La rappresentazione era stata interrotta e il 72enne era stato portato con l’ambulanza per accertamenti al Monzino di Milano.  

