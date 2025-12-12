Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Nazionali

Roma, domani incontro su incel e modelli di mascolinità

(Adnkronos) – Domani a Roma si terrà un incontro su “Incel e modelli di mascolinità: una conversazione facilitata da un gioco di storytelling”. Nell’ultimo anno, la serie TV “Adolescence” ha riaperto il dibattito sul fenomeno Incel, ovvero dei maschi che si definiscono forzatamente celibi, e sulla nuova ondata di misoginia tra i ragazzi più giovani. Ma a quali modelli di mascolinità si rifà questa subcultura? Quali bisogni, desideri, paure vengono cancellati durante il passaggio delicatissimo dell’adolescenza? A queste domande si tenterà di dare una risposta. 

L’incontro si terrà presso l’associazione QuestaèRoma, associazione culturale e sportiva che si occupa di emarginare ogni forma di discriminazione attraverso l’arte e la formazione. Diego Galli (community organizer e facilitatore) guiderà l’esplorazione di miti e simboli dei gruppi Incel, per poi provare a riscrivere il significato della parola “mascolinità” attraverso un gioco di storytelling collaborativo.  

 

