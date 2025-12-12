Ultime News

12 Dic 2025 Il violento decrescendo di Rkomi
si prende il teatro Ponchielli
12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
Nazionali

Travolto da mezzo industriale, operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operai 63enne morto nel sito di stoccaggio di ecoballe. Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano in Campania per il decesso di un operaio, avvenuto all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo sarebbe morto sul colpo dopo l’impatto con un mezzo industriale in movimento all’interno del sito.  

Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo. Dinamica in fase di ricostruzione a opera di personale del Commissariato di Giugliano–Villaricca e dell’Ispettorato del Lavoro, per i rilievi di rispettiva competenza. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta.  

