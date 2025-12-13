Ultime News

13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell’auto c’era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.  

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. 

