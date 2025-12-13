Una famiglia conosciuta e molto apprezzata, quella di Maria Antonietta Braccia, la donna di 76 anni che ha perso la vita questa mattina nell’incidente avvenuto attorno alle 9 al rondò del CremonaPo. La Matiz su cui viaggiava insieme al figlio Paolo, 50 anni, alla guida della vettura e al marito Ettore, 86 anni, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, si è capovolta in seguito alla collisione con una Citroen DS condotta da un 49enne.

Massimo riserbo sulla dinamica del sinistro da parte della Polizia Locale che ha eseguito i rilievi, di certo però si è trattato di una mancata precedenza all‘interno o all’imbocco della rotonda. La Matiz è finita contro l’aiuola spartitraffico che divide il rondò dallo svincolo verso il centro commerciale in entrata verso la città e la Citroen ha accostato pochi metri più avanti.

Moglie e marito abitavano in via Panfilo Nuvolone 6, al Cambonino, appena a poche centinaia di metri di distanza. Il figlio era da poco andato a prenderli per accompagnarli al cimitero, come d’abitudine, poi, poco dopo, lo schianto.

Non riesce a trattenere le lacrime Antonio Croci, presidente del comitato di quartiere e vicino di casa della vittima: “Abitano proprio sotto di me, non posso crederci, è una disgrazia che non doveva accadere”, ci ha detto nel pomeriggio. “Avevo visto Antonietta e Ettore proprio questa mattina sotto casa, aspettavano il figlio. Li ho salutati e sono passato anch’io da quella rotonda, appena pochi minuti prima di loro”.

Brave persone, così vengono descritti i due coniugi, che risiedono nel palazzo del Cambonino dal 1977: lui più anziano e con qualche problema di salute, lei che lo accudiva, affezionatissima ai due nipoti che vivono nello stesso quartiere.

“La comunità è in lutto”, aggiunge il parroco don Paolo Arienti con parole di apprezzamento per la vittima e il marito che frequentavano abitualmente la chiesa, come pure i due nipoti, figli di Paolo, a sua volta responsabile dell’animazione musicale durante la messa della domenica. Già questo pomeriggio, nella messa delle 18, è stato fatto un pensiero speciale per Antonietta, in attesa che venga fissata la data dei funerali. GB

© Riproduzione riservata