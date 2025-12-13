Ultime News

13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
Nazionali

Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto ad Atreju

(Adnkronos) – Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena.  

Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un dibattito con Elisabetta Casellati, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderato da Bruno Vespa. 

