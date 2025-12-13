Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di oggi, in un’abitazione di Pieve d’Olmi: una donna è stata colpita da un’arma da fuoco e ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, dopo l’allarme, si sono portati gli agenti della Questura di Cremona e i colleghi della polizia locale. Le indagini sono in capo agli investigatori della Mobile coordinati dalla dirigente Giulia Cristina. Fino ad ora si conoscono pochi dettagli, sull’episodio le bocche sono cucite. La donna, italiana, poco più che quarantenne, è in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Si sta cercando di capire cosa sia accaduto nell’abitazione dove al momento dello sparo erano presenti più persone. Di certo è partito un colpo di pistola che ha preso in pieno la donna all’addome. Subito soccorsa dai medici del 118, è stata trasferita d’urgenza in ospedale e operata. Lo sparo dovrebbe essere stato accidentale.

Sul posto, oggi pomeriggio, è intervenuto anche il personale della polizia scientifica che ha effettuato i rilievi. I colleghi della Mobile hanno ascoltato le persone che erano all’interno all’abitazione. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio, pare comunque che il colpo sia partito per sbaglio dalla persona che stava pulendo l’arma da fuoco.

Sara Pizzorni

