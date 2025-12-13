Ultime News

Nazionali

Il Volo, ‘tutti per uno – viaggio nel tempo’ stasera 13 dicembre: il concerto evento

Torna Il Volo. Da stasera, sabato 13 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’ con tre puntate dalla location di Palazzo Te a Mantova. Il primo appuntamento è condotto da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. 

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. 

Nella prima puntata: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Eros Ramazzotti. 

