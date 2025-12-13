Parma-Lazio, Zaccagni e Basic espulsi: cos’è successo al Tardini

(Adnkronos) –

Mattia Zaccagni e Toma Basic espulsi in Parma-Lazio. Oggi, sabato 13 dicembre, il capitano e il centrocampista biancoceleste hanno rimediato due cartellini rossi diretti nella sfida del Tardini, valida per la 15esima giornata di Serie A. Zaccagni è stato espulso per una brutta entrata a centrocampo su Estevez. Succede tutto sul finire del primo tempo, quando al 42′ l’attaccante della Nazionale interviene in scivolata sul centrocampista ducale.

L’intervento di Zaccagni però è scomposto, con il piede a martello e considerato pericoloso dall’arbitro Marchetti, che non esita a estrarre il cartellino rosso. La Lazio rimane quindi in dieci uomini nella sfida del Tardini, valida per la 15esima giornata di Serie A.

Nella ripresa arriva invece il rosso per Basic. Al 78′, nelle fasi finali del match e con il risultato ancora fermo sullo 0-0, il centrocampista croato duella ancora una volta con Estevez a centrocampo che lo spinge. Basic a quel punto allarga il gomito e colpisce, seppur in maniera lieve, il giocatore del Parma, che cade a terra. Anche in questo caso Marchetti non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per condotta violenta, ammonendo anche il mediano dei ducali, e con la Lazio che conclude la gara quindi in nove uomini.