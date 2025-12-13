Ultime News

13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
Nazionali

Sanremo, Carlo Conti posa la targa per Olly nella ‘Walk of Fame’ del Festival

(Adnkronos) – Si aggiunge una nuova targa nella ‘Walk of Fame’ del Festival di Sanremo. Alla posa della targa, in via Matteotti, dedicata al brano vincitore del Festival 2025, ‘Balorda Nostalgia’ di Olly, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni c’era anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti – immortalati nelle foto postate sul profilo Instagram del Comune ligure – oggi presente alla conferenza stampa di ‘Sarà Sanremo’, in onda domani in prima serata su Rai1.  

