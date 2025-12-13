“SpaceX valutata 800 miliardi di dollari”, la società di Musk è la più preziosa al mondo?

(Adnkronos) –

SpaceX può diventare la società privata più preziosa del mondo. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’azienda di Elon Musk, che produce principalmente razzi e satelliti, sarebbe prossima a essere valutata circa 800 miliardi di dollari, una cifra record che supererebbe il primato, da 500 miliardi, finora mantenuto da OpenIA, società di intelligenza artificiale .

L’azienda avrebbe avviato una vendita di azioni privilegiata, quindi interna, a 421 dollari, mentre Musk si prepara a quotarla in borsa. L’azienda, in una lettera ai dipendenti rivelata dal quotidiano statunitense, ha infatti comunicato che avrebbe acquistato 2,56 milardi di dollari di azioni per, come detto, 421 dollari ciascuna, quasi il doppio rispetto al precedente prezzo interno delle azioni.

Il direttore finanziario di SpaceX, Bret Johnsen, ha inoltre affermato che potrebbe arrivare un’offerta pubblica di acquisto della società: “Se ciò accadrà effettivamente, quando accadrà e a quale valutazione è ancora molto incerto, ma l’idea è che se agiamo brillantemente e i mercati collaborano, un’offerta pubblica potrebbe raccogliere una quantità significativa di capitale”, ha scritto.