Ultime News

14 Dic 2025 Protesta contro il "super
intramoenia" il 16 dicembre
13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
Nazionali

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: almeno venti feriti. Trump: “Fermato un sospetto”

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. I media locali parlano di “almeno venti feriti” nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria. “Il sospettato è in custodia. Dio benedica le vittime e le loro famiglie!” scrive sui social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che per affrontare la situazione è intervenuta anche l’Fbi. 

Le zone in cui l’assalitore ha colpito sono state sia quelle vicine a Hope Street che sul lato est dell’Università, nel pressi di Governor Street. Agli studenti del campus era stato chiesto dalla polizia di restare al riparo, chiudendo a chiave le porte e mettendo i telefoni silenziosi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...