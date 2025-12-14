Ultime News

Nazionali

Coppa del Mondo, Goggia terza nel SuperG di St.Moritz davanti a Vonn. Vince Robinson

(Adnkronos) –
Sofia Goggia chiude con un terzo posto in superG il weekend di St. Moritz. Per l’azzurra una buona gara, chiusa con un ritardo di 20 centesimi dalla vincitrice, la neozelandese Alice Robinson, accumulato in gran parte nel primo settore. Sul podio sale anche la francese Romane Miradoli (a 9 centesimi da Robinson), mentre è quarta Lindsey Vonn, che chiude così dietro Sofia. 

Buona prova anche per le azzurre Elena Curtoni sesta e Laura Pirovano ottava. È caduta, invece, Emma Aicher, che aveva vinto ieri, mentre esce a poche porte dal traguardo Mikaela Shiffrin. 

