Fano, si attorcigliano i paracadute durante il lancio: 2 morti

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono morti a Fiano in provincia di Pesaro Urbino in un incidente, durante il lancio con il paracadute vicino all’aeroporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Da una primissima ricostruzione, dopo il lancio, i paracadute si sarebbero attorcigliati e i due si sarebbero scontrati, precipitando al suolo. L’uomo aveva 70 anni, la donna 63.

“Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa: all’aeroporto cittadino due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio” ha scritto sui social il sindaco di Fano Luca Serfilippi. “A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie”.