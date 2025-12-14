Ultime News

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

(Adnkronos) – Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all’esterno dell’impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. A scatenare il tutto, alcuni tifosi del Genoa che avrebbero lanciato oggetti verso i sostenitori avversari posizionati nel piazzale dedicato. I tifosi dell’Inter avrebbero così reagito, cercando il confronto fino all’intervento delle forze dell’ordine.  

Nel caos degli scontri, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco.  

 

 

