Inaugurata la nuova Macelleria
Bellini in Piazza Vida

Da sinistra Bruno Guareschi, Giancarlo Bellini, il sindaco Andrea Virgilio, Alessandro Vezzoni e l’assessore al commercio Luca Zanacchi

Inaugurazione ufficiale per la Macelleria Bellini, che torna ad animare Piazza Vida con una proposta rinnovata nel segno della tradizione e della qualità. L’inaugurazione ha segnato l’avvio di una nuova fase per lo storico negozio cittadino, oggi macelleria e gastronomia, con particolare attenzione ai prodotti del territorio.

In occasione del brindisi inaugurale sono passati in bottega anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e l’assessore al Commercio Luca Zanacchi, che hanno voluto portare un saluto e testimoniare la loro vicinanza alle attività del centro storico e al commercio di prossimità.

La Macelleria Bellini riparte così dal suo luogo storico, mantenendo ambienti e atmosfera riconoscibili, ma con uno sguardo contemporaneo sulla proposta e sulla gestione, pronta ad accompagnare i clienti anche nelle prossime festività natalizie.

