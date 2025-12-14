Ultime News

14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
14 Dic 2025 Cattedrale come la "Scala"
per il concerto di Natale
14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
Nazionali

Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya: “Ricoverato, ora sta meglio”

(Adnkronos) – “Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni. Poiché alcuni media hanno già iniziato a riportare la notizia, desideriamo fornire un breve aggiornamento. Simone Moro si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici”. Lo ha specificato, in un comunicato, il team del noto alpinista Simone Moro, che ha accusato un malore sull’Himalaya. 

Simone Moro è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Kathmandu in Nepal nella mattinata di ieri, sabato 13 dicembre, dopo essersi sentito male a oltre 5mila metri d’altezza: “Dopo aver raggiunto la vetta e aver effettuato la discesa dal Mera Peak, ha avvertito un forte malessere durante una passeggiata. Dopo una videochiamata in diretta con i suoi medici di fiducia in Italia, è stato disposto un immediato trasferimento medico. A causa dell’ora tarda, ciò non è stato possibile lo stesso giorno e quindi è stato trasportato in elicottero a Kathmandu il giorno seguente per ulteriori esami”.  

Il comunicato conclude: “Simone sta meglio ed è di buon umore. Attualmente è sotto cure mediche e sottoposto a valutazioni mediche approfondite. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili”. 

