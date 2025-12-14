Milan-Sassuolo 2-2, caos finale tra Var e gol annullati. Cos’è successo

(Adnkronos) –

Milan-Sassuolo di oggi, domenica 14 dicembre, finisce 2-2 tra le polemiche. I rossoneri, sotto in avvio dopo il gol di Koné, rimontano con la doppietta di Bartesaghi e vanno a un passo dal 3-1 prima con Pulisic e poi con Loftus-Cheek. In entrambi i casi, la rete del tris è stata annullata dal Var. Nei minuti di recupero, il Sassuolo ha poi protestato per un contatto in area tra Pavlovic e Cheddira, chiedendo rigore. Ecco cosa è successo.

Al 58′ Milan segna con Pulisic, che fa 3-1 da due passi dopo il colpo di testa di Pavlovic: dopo un rapidissimo check Var, la rete viene però annullata per una spinta di Loftus-Cheek su Candè in area. Altro gol annullato al Milan al 65′: stacco imperioso di Loftus-Cheek e tocco di Rabiot, cheperò è in fuorigioco.

Nei minuti di recupero della sfida, un altro episodio molto dubbio: al 92′ Pavlovic travolge in area Cheddira, ma per l’arbitro Crezzini non c’è fallo. Il contatto è stato commentato così dall’arbitro Luca Marelli, ai microfoni di Dazn: “Pavlovic ha rischiato tantissimo, il contatto in area con Cheddira c’è stato. Pavlovic non tocca il pallone, il check è stato troppo veloce. A mio avviso il rigore c’era”.