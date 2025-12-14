Ultime News

14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
14 Dic 2025 Ferita da arma da fuoco: a sparare,
uno dei componenti della famiglia
14 Dic 2025 Natale nel cuore di Cremona:
piazze piene e mercatini affollati
14 Dic 2025 Raddoppio ferroviario Piadena
Codogno, quale progetto?
14 Dic 2025 Vacanze di Natale, la scelta divide
Al caldo o sulla neve? Il preferito
Nazionali

Napoli, litiga con gli ex suoceri e li investe con l’auto: arrestato

(Adnkronos) – Lite tra ex per l’affidamento della figlia, investe i suoceri con l’auto all’esterno della caserma: 19enne arrestato. È accaduto a Melito di Napoli, dove è scoppiata una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Nella discussione sono finiti anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero. I due hanno deciso di denunciarlo e hanno raggiunto la tenenza dei carabinieri di Melito di Napoli. Pedinati fino alla caserma, all’uscita li avrebbe attesi ed investiti con la sua auto, prima della fuga.  

Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, sono state trasportate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri hanno rintracciato il 19enne di Giugliano in Campania nella sua abitazione, arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere, in attesa di giudizio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...