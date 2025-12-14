Ultime News

14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
14 Dic 2025 Cattedrale come la "Scala"
per il concerto di Natale
14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all’altezza del civico 30. L’uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.  

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.  

