14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
14 Dic 2025 Cattedrale come la "Scala"
per il concerto di Natale
14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

(Adnkronos) – “Sono ancora qui, è tutto finito”. Rosanna Banfi, ospite col padre Lino a Verissimo, oggi nel salotto di Silvia Toffanin racconta la nuova battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che anni fa ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. “Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone”, racconta. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C’è stato un consulto e si è deciso per l’operazione: non era un’infezione”, spiega l’attrice. 

“Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante”, aggiunge. “Quando sono tornata a casa dall’ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: ‘Ma non ti sei pentito? E’ la seconda volta, sono fallata’. Lui mi ha risposto ‘sei la mia vita’”. 

