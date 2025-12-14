Ultime News

14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
14 Dic 2025 Cattedrale come la "Scala"
per il concerto di Natale
14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
Nazionali

Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i bianconeri affrontano il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria in Champions contro il Pafos, mentre i rossoblù hanno vinto la partita d’Europa League contro il Celta Vigo. Si gioca alle 20:45.  

Dove vedere Bologna-Juve? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, venerdì 12 dicembre alle 20. 

