Ultime News

14 Dic 2025 Fallo di mano in area, dibattito
aperto... come il braccio di Simeone
14 Dic 2025 Ferita da arma da fuoco: a sparare,
uno dei componenti della famiglia
14 Dic 2025 Natale nel cuore di Cremona:
piazze piene e mercatini affollati
14 Dic 2025 Raddoppio ferroviario Piadena
Codogno, quale progetto?
14 Dic 2025 Vacanze di Natale, la scelta divide
Al caldo o sulla neve? Il preferito
Nazionali

Serie A, oggi Genoa-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i nerazzurri sfidano il Genoa al Ferraris nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, mentre gli uomini di De Rossi hanno vinto contro l’Udinese in trasferta nell’ultimo turno. Si gioca alle 18.  

Dove vedere Genoa-Inter? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match sarà inoltre visibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW 

L’Inter affronterà poi il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana, venerdì 19 dicembre alle 18. Il Genoa se la vedrà invece con l’Atalanta in campionato, domenica 21 dicembre alle 20:45. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...