Via Sesto a Cremona, poco prima della ex cascina Roncacesa, venendo dalla città, si trova uno spartitraffico il cui cartello, abbattuto per l’ennesima volta, è stato ripristinato alla belle meglio, mentre non sono mai più state rimesse le segnalazioni luminose lampeggianti, anch’esse più volte incidentate. Ora, ci si chiede come mai questo manufatto non sia ancora stato rimosso: è completamente inutile, oltre che pericoloso, e si trova nei pressi di una curva con la carreggiata ridotta dal cordolo della pista ciclabile. Inoltre è completamente invisibile di notte e soprattutto nelle giornate di nebbia fitta. Si auspica che non sia un incidente grave a far decidere il suo smantellamento.

Claudio Artioli

