Ultime News

14 Dic 2025 Vacanze di Natale, la scelta divide
Al caldo o sulla neve? Il preferito
14 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
soddisfazione de La Strada del Gusto
14 Dic 2025 Schianto mortale al rondò,
proseguono le indagini
14 Dic 2025 Ferraroni a CR1: “Trasformare
le difficoltà in opportunità”
14 Dic 2025 Inaugurata la nuova Macelleria
Bellini in Piazza Vida
Nazionali

Sydney, chi è uno dei killer: identificato attentatore Bondi Beach

(Adnkronos) – Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L’altro è gravemente ferito. L’emittente australiana Abc fornisce il nome di uno dei due killer, senza specificare se l’uomo sia deceduto. La casa del 25enne Naveed Akram, secondo fonti delle forze dell’ordine, è a Sydney, nel quartiere di Bonnyrigg, dove la polizia ha compiuto un raid nelle ore successive alla sparatoria. Su Facebook, il nome Naveed Akram è associato ad uno studente che ha frequentato un istituto islamico a Sydney 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...