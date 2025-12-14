Ultime News

14 Dic 2025 Ferraroni a CR1: “Trasformare
le difficoltà in opportunità”
14 Dic 2025 Inaugurata la nuova Macelleria
Bellini in Piazza Vida
14 Dic 2025 Natale in salsa sudamericana,
i Voz Latina incantano Sant'Agostino
14 Dic 2025 Santa Lucia, nella campagna
cremonese la tradizione si ripete
14 Dic 2025 A Torino una buona Cremonese,
decisivo il mancato rigore
Nazionali

Thailandia-Cambogia, continua conflitto al confine: seconda settimana di scontri

(Adnkronos) – Continuano gli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia, entrati oggi nella seconda settimana dopo che Bangkok ha smentito l’affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui sarebbe stata concordata una tregua. Finora il conflitto ha provocato circa 800mila sfollati, mentre sono almeno 25 i morti tra cui 14 soldati thailandesi e 11 civili cambogiani, hanno affermato i funzionari. Le parti si accusano a vicenda di aver provocato gli scontri. 

Il portavoce del ministero della Difesa thailandese Surasant Kongsiri ha dichiarato che la Cambogia ha bombardato diverse province di confine durante la notte. La portavoce del ministero della Difesa cambogiano, Maly Socheata, ha invece affermato che dalla mezzanotte le forze di Bangkok avrebbero continuato a lanciare mortai e bombe nelle zone di confine. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...