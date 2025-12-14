Ucraina, Zelensky a Berlino: “Pronti rinuncia richiesta adesione Nato in cambio garanzie sicurezza”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi, 14 dicembre 2025, a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l’inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina. “L’opzione più giusta possibile è ‘restare dove siamo”’ anche perché ”si tratta di un cessate il fuoco”, ha detto il presidente ucraino. “So che la Russia non lo vede di buon occhio e vorrei che gli americani ci sostenessero su questo tema”, ha aggiunto Zelensky.

Secondo quanto scrive il Financial Times, Zelensky ha detto di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da Usa e Europa. Parlando con i giornalisti, il presidente ucraino ha sottolineato che l’Ucraina richiede di garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della Nato, che contiene la clausola di reciproca protezione per qualsiasi membro sotto attacco.

“Parliamo di garanzie di sicurezza bilaterali tra Ucraina e Stati Uniti, tipo quelle dell’articolo 5, insieme a garanzie di sicurezza per noi dai partner europei e da altri Paesi come Canada, Giappone e altri”, avrebbe detto Zelensky in una dichiarazione su una chat di giornalisti, secondo quanto riferisce Ft. “E questo è già un compromesso da parte nostra”, ha aggiunto il presidente ucraino che anche reso noto di non aver ricevuto una risposta da Washington alla proposta di accordo rivista che Kiev ha inviato questa settimana dopo le consultazioni con i leader europei. “Il piano certamente non sarà uno che piace a tutti, ci sono molti compromessi in una o nell’altra versione del piano”, ha aggiunto.

Ai giornalisti Zelensky ha dichiarato di non aver ricevuto risposta da Washington in merito agli aggiustamenti proposti dall’Ucraina al piano elaborato dagli Stati Uniti, ma ha aggiunto: “Sto ricevendo tanti segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi”. “Il vertice di Berlino è importante”, ha aggiunto Zelensky.