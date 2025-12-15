Seconda edizione del progetto Connect, Learn and Research questa settimana all’ombra del Torrazzo: il ciclo formativo, inserito nel Piano di salvaguardia del saper fare liutario tradizionale cremonese promosso dall’Ufficio Unesco del Comune con il coordinamento delle principali istituzioni culturali della città, ha presso avvio lunedì con un seminario introduttivo al Museo del Violino che fra i relatori annoverava il M° Christopher Germain coordinatore dell’Oberlin Violinmaking Workshop, in arrivo da Philadelphia (Stati Uniti).

Il programma prevede attività teoriche e pratiche che coinvolgono il Laboratorio Arvedi di Diagnostica Non-Invasiva dell’Università di Pavia e il Laboratorio di Acustica Musicale del Politecnico di Milano, entrambi attivi a Palazzo dell’Arte. L’obiettivo è fornire momenti di confronto e ricerca fra liutai, studiosi e musicisti.

Il progetto si concluderà con performance dal vivo accessibili al pubblico, realizzate in collaborazione con il teatro Ponchielli dove I Solisti di Pavia si esibiranno suonando gli strumenti protagonisti del workshop, prima in una prova aperta ad ingresso gratuito sabato alle 14:30 poi in concerto domenica alle 18:00 con biglietti disponibili al botteghino e online su Vivaticket.

