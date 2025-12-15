Ultime News

15 Dic 2025 Premiati i vincitori del XIV Torneo
mondiale di Microfiabe
15 Dic 2025 Volontariato e convivialità: auguri
di Natale per la Protezione Civile
15 Dic 2025 Scuola Materna S. Giovanni, cresce
ancora il numero degli iscritti
15 Dic 2025 Alla Pace festeggiati
cinque ultacentenari
14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
Nazionali

Fmi, Georgieva: “Brava Italia, la vostra economia un’àncora di stabilità in Europa”

(Adnkronos) – ”Brava Italia”, perché ”nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi” e perché ”l’economia italiana è un’àncora di stabilità in Europa”. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo a Villa Madama ieri sera. ”Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro”, ha aggiunto rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ”riforme che si sono rivelate molto importanti”. 

