15 Dic 2025 Alla Pace festeggiati
cinque ultacentenari
14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 A Ca’ del Ferro messa giubilare
presieduta dal vescovo Gianotti
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
Hong Kong, Jimmy Lai dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale

(Adnkronos) – Jimmy Lai è stato dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale. L’attivista pro-democrazia è stato arrestato nell’agosto 2020 dopo che la Cina ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale in seguito alle massicce proteste antigovernative a Hong Kong. 

Il magnate dei media e cittadino britannico, 78 anni, ha fondato il quotidiano pro-democrazia Apple Daily, oggi non più in circolazione. E’ stato accusato di due capi d’imputazione per collusione con forze straniere al fine di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, nonché di cospirazione volta a distribuire pubblicazioni sediziose. 

