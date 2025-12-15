Una serata destinata a entrare nella storia del celebre quiz televisivo di Canale 5. Nella puntata di domenica sera di Chi vuole essere milionario è stato vinto il premio massimo di un milione di euro. Un traguardo che, per la prima volta in questa edizione, ha trovato una vincitrice capace di rispondere correttamente a tutte le domande, arrivando fino all’ultimo, fatidico quesito.

A riuscire nell’impresa è stata Vittoria Licari, milanese, insegnante di canto ed esperta di musica, con un solido background professionale che l’ha vista lavorare anche come consulente musicale in Rai. Una concorrente preparata, lucida e determinata, che ha affrontato la scalata al milione con sicurezza e competenza, conquistando pubblico e Gerry Scotti – il quale durante la serata non ha nascosto la sua simpatia per Vittoria.

Ma c’è un dettaglio che rende questa vittoria particolarmente significativa anche per Cremona. Scorrendo il curriculum di Vittoria Licari, infatti, alla voce “formazione” compare un passaggio che lega direttamente la neo milionaria alla nostra città: Vittoria ha infatti frequentato il corso universitario di Musicologia a Cremona, (quadriennale vecchio ordinamento, per la precisione) uno dei fiori all’occhiello dell’offerta accademica locale e punto di riferimento per lo studio della musica a livello nazionale e internazionale.

Un legame che non passa inosservato e che aggiunge un ulteriore motivo di orgoglio per Cremona, da sempre riconosciuta come città della musica e ora anche città universitaria.

