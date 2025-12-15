Ultime News

15 Dic 2025 Nuova data nel tour di Alfa
A Giugno all'arena estiva Infinity1
15 Dic 2025 Torna a splendere la Statua
di Santa Lucia
15 Dic 2025 Michel Marchi presenta le
sue ricette (anche con le nutrie)
15 Dic 2025 Maltrattamenti alla compagna:
disposta perizia psichiatrica
15 Dic 2025 Borse di studio Industriali:
160 premiati al Ponchielli
Lotito: “Domani la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il Psg”

(Adnkronos) – “Domani un rappresentante della Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica squadra con il Psg”. E’ quanto ha dichiarato a margine del Christmas Party della società biancoceleste il presidente della Lazio Claudio Lotito.  

“Il nostro Club non è in vendita e non è scalabile”, ha puntualizzato Lotito, chiarendo “che tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra”. “E la migliore risposta a tutte queste falsità – aggiunge – è ciò che accadrà domani a New York”. 

 

