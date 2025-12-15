Lutto nella famiglia Ferraroni di Bonemerse. È morta, dopo una malattia, Giselda Tricotti, mamma di Maurizio ed Ettore Ferraroni.

Nata a Stagno Lombardo nel 1939, Giselda Tricotti era sposata con Eraldo Ferraroni, scomparso nel 2017. Una vita trascorsa all’insegna della famiglia e del lavoro, sempre con discrezione ma con grande dedizione.

Dalla loro unione sono nati Maurizio Ferraroni, attuale presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona e presidente del Gruppo Ferraroni, ed Ettore Ferraroni, ex giocatore della Cremonese.

Donna molto attiva, Giselda Tricotti è stata per anni al fianco del marito Eraldo, sostenendolo nel percorso che ha portato alla crescita e al successo dell’azienda Ferraroni, diventata un punto di riferimento nel panorama industriale del territorio e importante realtà agroalimentare italiana attiva nella lavorazione dei cereali. Produce farine, semole e mangimi, si occupa di stoccaggio e commercio di grano e mais e offre servizi alla filiera agricola, con un forte legame con il territorio cremonese.

Alla famiglia Ferraroni il cordoglio e la vicinanza della comunità e dell’intero nostro gruppo editoriale.

