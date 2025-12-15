Ultime News

15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
15 Dic 2025 Sanremo, tre brani scritti dal
cremonese Edwyn Roberts: ecco quali
15 Dic 2025 Rifondazione Comunista per il NO
a referendum separazione carriere
15 Dic 2025 Una guida in 5 lingue per la
prevenzione sanitaria al femminile
15 Dic 2025 Lauree internazionali all'Unicatt
A Cremona le prime tre dottoresse
Nazionali

Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l’animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale

(Adnkronos) – Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia in Molise. L’uomo di 70 anni, residente a Campobasso, è stato caricato alle spalle nei boschi di Lucito da un esemplare di grossa taglia, riportando diverse ferite.  

Il cacciatore è stato soccorso e trasportato in un primo momento all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Successivamente, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale di Pescara, dove si trova attualmente ricoverato per le cure del caso. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...