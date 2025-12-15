Ultime News

15 Dic 2025 Nuova data nel tour di Alfa
A Giugno all'arena estiva Infinity1
15 Dic 2025 Torna a splendere la Statua
di Santa Lucia
15 Dic 2025 Michel Marchi presenta le
sue ricette (anche con le nutrie)
15 Dic 2025 Maltrattamenti alla compagna:
disposta perizia psichiatrica
15 Dic 2025 Borse di studio Industriali:
160 premiati al Ponchielli
Nazionali

Roma-Como, vantaggio giallorosso con uomo a terra. Cos’è successo

(Adnkronos) – Il gol dell’1-0 in Roma-Como fa discutere. Al minuto 61 della partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con un gran destro rasoterra di Wesley, riuscito a capitalizzare in maniera perfetta l’assist di Soulé. Ma sulla fascia sinistra l’azione inizia con un episodio dubbio, quando Rensch vince un contrasto con Addai prima di crossare in area. Dopo lo scontro di gioco, l’attaccante del Como resta a terra, mentre sugli sviluppi dell’azione la Roma trova il gol. I giocatori del Como non protestano: per l’arbitro, tutto regolare e gol convalidato.  

Pochi minuti dopo, al 66′, Addai è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Jesus Rodriguez. 

