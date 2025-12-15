Ultime News

15 Dic 2025 Alla Pace festeggiati
cinque ultacentenari
14 Dic 2025 Juvi svanisce nel finale
Torino conquista i due punti
14 Dic 2025 La Vanoli affonda sotto i colpi
di una Napoli implacabile
14 Dic 2025 A Ca’ del Ferro messa giubilare
presieduta dal vescovo Gianotti
14 Dic 2025 Appello di Piloni: "Regione sostenga
musei di Soncino e Pescarolo"
Nazionali

Sparatoria alla Brown University, rilasciato il sospetto

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato il sospetto fermato ieri mattina in relazione alla sparatoria di massa alla Brown University a Providence, nel Rhode Island, costata la vita a due studenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Providence, Brett Smiley, sottolineando che è ripresa la caccia all’uomo. “Penso che sia giusto dire che non ci sono basi per considerarlo una persona di interesse”, ha detto ai giornalisti il ​​procuratore generale del Rhode Island, Peter Neronha, sottolineando che ”questo è il motivo per cui lo stiamo rilasciando”. Neronha ha aggiunto che ”abbiamo un assassinio in giro, non riveleremo i nostri piani”. 

La polizia ha diffuso un video di 10 secondi in cui si vede il sospettato, ripreso di spalle, mentre cammina a passo svelto lungo una strada deserta dopo aver aperto il fuoco all’interno di un’aula al primo piano dell’ateneo dove si stavano svolgendo gli esami. 

