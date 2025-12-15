Torna a splendere la statua di Santa Lucia all’interno della Chiesa omonima a Cremona, grazie al contributo dell’Inner Wheel Club. Attribuita per tradizione a Giacomo Bertesi, la statua è in realtà del Cinquecento ed è stata successivamente modificata nel Settecento.

“È stata una coincidenza splendida, è un bel regalo di Santa Lucia. Non solo la riapertura della chiesa, che so che purtroppo è dovuta rimanere chiusa per parecchio tempo per via dei lavori alla volta” racconta Don Gianpaolo Maccagni, parroco dell’Unità Pastorale di S. Omobono. “La statua sarà riposta nella propria nicchia, qui all’altare a lei dedicato e questo sicuramente per i cremonesi sarà un ulteriore incentivo per poter venerare e frequentare questa chiesa” spiega Don Gianpaolo.

Il restauro è stato possibile grazie all’Inner Wheel Club di Cremona: “Noi past president per il nostro anno facciamo sempre dei service culturali e io ho voluto dedicarlo alla mia parrocchia. Ho chiesto sia a Don Gaiardi e al Don Bandirali, che era il mio parroco dell’anno scorso, cosa si poteva fare. Fra le proposte c’era il restauro di Santa Lucia” spiega Resy Tavazzani. “È stato un amore a prima vista. Sono contentissima perché è venuto veramente bene. Poi è una Santa, che piace sia ai bambini sia agli adulti.” spiega soddisfatta la past presidente del club.

Ad occuparsi dei lavori lo Studio Manara: “È stato un lavoro, innanzitutto, di consolidamento, di pulitura, un lavoro conservativo. Ma la cosa più interessante è stata anche la parte di diagnostica che ha consentito di scoprire un sacco di cose che, messe a disposizione degli storici, apriranno una nuova luce su quella che è la storia di questa scultura. Probabilmente è molto più antica di quello che sembra e che ha subito diversi aggiornamenti stilistici nel corso della sua vita.

Il lavoro è stato iniziato tecnicamente verso la fine di maggio e l’abbiamo consegnato ai primi di settembre in attesa, a quel punto, di Santa Lucia per fare proprio un regalo alla città”.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata