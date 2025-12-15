Una guida multilingue per raggiungere le donne straniere e facilitarle nell’approccio ai principali strumenti di prevenzione sanitaria. E’ stata realizzata su iniziativa digrazie a volontarie esperte nel settore e con il sostegno di vari enti fra cui il Comune di Cremona, il Forum del Terzo Settore, i soci di COOP Cremona e Rete Donne.

La guida, “Prenditi cura di te” sarà presentata in occasione della giornata internazionale del migrante, il 18 dicembre alle ore 17.30 presso Spazio Comune in piazza Stradivari a Cremona con gli interventi di Chiara Mancini, medico internista e Marina Valenti, ostetrica.

“Donne Senza Frontiere odv – spiega la presidente Daniela Polenghi – da molti anni lavora sul tema del benessere delle donne, promuovendo incontri con specialiste sulla salute femminile dalla maternità, alla menopausa, all’età anziana. “In questi incontri e nel contatto personale con donne italiane e straniere ci siamo rese conto che molte non conoscono i principali strumenti di prevenzione e come accedervi. Abbiamo quindi costruito una guida multilinque ai principali test di prevenzione tradotta in 5 delle delle lingue più utilizzate nel nostro territorio”.

La presentazione di giovedì è aperta al pubblico e sarà l’occasione anche per raccogliere eventuali suggerimenti per rendere sempre più efficace la comunicazione.

© Riproduzione riservata