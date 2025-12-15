Grande festa per la Protezione Civile Provincia di Cremona, che durante la giornata di domenica ha voluto riunire una rappresentanza di volontari per i consueti auguri di Natale.

A partecipare un centinaio di persone, arrivate da tutto il territorio; tra loro, anche alcuni sindaci e l’assessore al tema di Cremona Simona Pasquali, oltre naturalmente alla responsabile al Servizio di Protezione Civile della Provincia Elena Milanesi.

Luogo prescelto, quest’anno, gli spazi di Villa Cattaneo, sede di Fondazione Sospiro: dopo la messa, presieduta dal sacerdote don Giacomo Ghidoni, i volontari si sono ritrovati nella sala d’onore della Fondazione per alcuni momenti di confronto sul 2025 – pronto a volgere al termine- e per tracciare le linee di programmazione del 2026; ad aprire la discussione, i saluti del primo cittadino di Sospiro Fausto Ghisolfi e del presidente della provincia di Cremona Roberto Mariani.

Durante la mattinata, consegnate anche un paio di targhe dedicate a due volontari scomparsi nel corso di quest’anno.

Al termine rinfresco per tutti, con lo scambio dei migliori auguri di buone feste.

Andrea Colla

