Il taglio del nastro è previsto per venerdì 19 dicembre alle 18:15: la vecchia piscina comunale anni ’70, la prima ad essere realizzata, è stata trasformata in area fitness e gli ambienti risanati dal gestore degli impianti natatori, Forus Italia. Al taglio del nastro, oltre ai dirigenti della società, saranno presenti il sindaco Andrea Virgilio e l’assessore allo sport Luca Zanacchi.

Il blocco dell’impianto natatorio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, che ospitava la vasca realizzata negli anni Settanta, in stato abbandono da diversi anni, è stato interamente recuperato insieme alla hall di ingresso della piscina olimpionica degli spogliatoi della vasca convertibile: saranno così a disposizione degli utenti circa 900 metri quadri di palestre attrezzate per diverse tipologie di attività sportive e corsi, una ludoteca per i più piccoli, un’area ristoro e il nuovo ingresso alla struttura.

Per quanto riguarda la zona reception, sono stati rimossi gli spogliatoi esistenti per ampliare la hall di accesso, dotata di sala di attesa, tornelli di controllo degli accessi e banco accettazione. Sono stati realizzati una piccola ludoteca per l’intrattenimento dei bambini e un locale adibito ad ufficio direzionale. La struttura è stata dotata di un cappotto esterno e si è provveduto all’isolamento della copertura. Sono stati sostituiti completamente i serramenti con nuovi elementi in alluminio a taglio termico. Sempre in tema di aperture, è stata allargata quella d’ingresso per aumentare la visibilità dell’impianto. Internamente è avvenuto il rifacimento degli intonaci sono stati posizionati nuovi pavimenti in gres porcellanato incollati sopra gli esistenti.

Nel blocco che ospitava la vasca degli anni Settanta sono state demolite le tribune esistenti, è stato costruito un nuovo vespaio in elementi plastici (H 20 cm) con relativa pavimentazione sovrapposta ai pavimenti esistenti. La dotazione di ambienti si è arricchita di nuovi locali ricavati con una diversa suddivisione degli spazi interni separati da vetrate. Inoltre, sono stati demoliti i locali addossati al fronte esterno verso la vasca olimpionica (infermeria e locale tecnico). Internamente è avvenuta la riqualificazione degli intonaci, è stata posata una nuova pavimentazione in PVC. All’intradosso della copertura è stato posato un controsoffitto antisfondellamento accoppiato ad uno strato isolante. I pannelli di finitura sono forati così da migliorare la componente di riverberazione acustica dei locali. Anche in questo caso sono stati sostituiti i serramenti esterni con elementi in alluminio taglio termico.

